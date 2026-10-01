Meteo, anticiclone subtropicale e caldo resistono: quanto durerà, le previsioni e il ribaltone

(Adnkronos) – Ancora caldo prima della svolta. Proseguirà ancora per diversi giorni questa fase meteorologica caratterizzata da una diffusa stabilità e da temperature diurne superiori alla media del periodo, con massime che raggiungono anche i 25-27°C. L’ormai imminente weekend non porterà particolari cambiamenti sul fronte del tempo, con l’anticiclone subtropicale ancora ben saldo sul bacino del Mediterraneo. Per un cambiamento di questo statico quadro meteo bisognerà attendere la prossima settimana. Sono queste le previsioni degli esperti de IlMeteo.it.

Se l’alta pressione riuscirà a mantenere una discreta protezione sul nostro Paese almeno fino a martedì 6 ottobre, per il periodo immediatamente successivo i principali centri di calcolo individuano una sorta di “rottura”, un’evoluzione del quadro atmosferico.

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre arriva una perturbazione atlantica quando l’anticiclone sarà costretto progressivamente a ritirarsi sotto la spinta di una perturbazione atlantica.

La configurazione barica prevista appare particolarmente interessante: proprio a partire da mercoledì 7, tra la Penisola iberica e le isole Azzorre è destinato ad approfondirsi un vortice depressionario che, alimentato da correnti fresche, a loro volta associate ad una circolazione ciclonica ancor più profonda collocata sul Mare del Nord, favorirebbe il richiamo, verso l’Italia, di masse d’aria umida e instabile, all’interno delle quali si muoverebbe il fronte perturbato pronto a generare un peggioramento del quadro meteorologico sul nostro Paese.

I primi effetti potrebbero manifestarsi soprattutto tra giovedì 8 e venerdì 9 Ottobre, con coinvolgimento soprattutto del Nord e di buona parte del Centro: proprio su questi settori sono attese nubi e piogge, localmente anche sotto forma di rovescio o temporale. Contestualmente, l’ingresso dell’aria fresca favorirà un calo delle temperature, nell’ordine di circa 3-4°C nel giro di poche ore.



Resta ancora da capire quale sarà la reale evoluzione della fase successiva. Al momento, infatti, non è possibile stabilire con sufficiente affidabilità se il peggioramento previsto tra Giovedì 8 e Venerdì 9 Ottobre rappresenterà solo una breve parentesi instabile, seguita da un nuovo ritorno dell’alta pressione, oppure se costituirà un vero spartiacque stagionale.

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