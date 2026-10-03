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Messico, auto investe giornalista in diretta tv: l’incidente choc

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Incidente choc in Messico, dove una giornalista è stata investita da un automobile mentre era in diretta televisiva. È successo a Monterrey, dove una Jeep ha perso il controllo scivolando sull’asfalto bagnato e finendo fuori strada, investendo la reporter e il cameraman che stavano documentando proprio i danni causati dalle forti piogge che si sono abbattute sul Messico nelle scorse ore. 

Il video choc è diventato rapidamente virale facendo il giro del web ed entrambi, secondo quanto riportato dai media messicani, sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Le loro condizioni sono infatti stabili ed entrambi sono stati giudicati fuori pericolo. 

Forti contusioni per la giornalista, mentre il cameraman avrebbe riportato alcune fratture. Secondo le ultime indiscrezioni al volante c’era un 19enne, che è stato fermato dalle autorità messicane. 

 

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