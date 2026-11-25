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Le forze speciali ucraine dispiegate in Libia hanno studiato i movimenti delle navi militari e commerciali russe per mesi, raccogliendo informazioni di intelligence per arrivare a una delle operazioni militari più audaci che Kiev abbia mai organizzato, hanno spiegato al Wall Street Journal fonti informate dei raid dello scorso fine settimana a Bengasi e al largo della costa.

I sette droni impiegati sono stati scaricati prima dell’alba di domenica da una nave ‘madre’ al largo del Nord Africa, nelle acque del Mediterraneo, ribadisce una fonte ucraina. Poco dopo, dopo essere stati presi di mira da elicotteri e da fucili automatici montati su motoscafi, i droni hanno attaccato la corvetta, ancorata al porto di Bengasi, e la nave cargo che si trovava nei dintorni. La maggior parte dei droni navali ha colpito la corvetta, almeno uno si è occupato del cargo. Lo scorso anno, le forze ucraine stazionate in Libia avevano condotto azioni di sabotaggio contro almeno tre navi legate alla Russia in missione nel Mediterraneo.

La Libia rientra nella pianificazione di Mosca alla ricerca di porti sui ‘mari caldi’ alternativi a Tartus, su cui ha ora solo accesso. La Russia ha sostenuto Haftar e inviato mercenari della Wagner per aiutarlo dopo che non era riuscito a prendere il controllo dell’intero Paese. E ora ha aumentato le consegne di componenti militari, raddoppiando di recente la sua presenza nell’est della Libia, si evince da immagini satellitari. Lo scorso settembre, per esempio, sono approdate a Tobruk, le due navi cargo russe Anastasia e Yuriy Arshenevskiy da cui sono stati scaricati mezzi militari.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri, Heorhii Tykhyi, il diritto dell’Ucraina all’autodifesa non è limitato geograficamente. La minaccia per la Libia, rileva secondo quanto riferisce ‘Ukrinform’, proviene dalle navi da guerra russe e dai mercantili che trasportano armamenti, non dall’Ucraina, le cui azioni sono dirette esclusivamente contro l’aggressore nell’esercizio del proprio diritto intrinseco all’autodifesa. Il portavoce ha sottolineato che l’Ucraina si sta difendendo dall’aggressione armata russa in virtù del diritto intrinseco all’autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Secondo il diplomatico, l’Ucraina ha pieno diritto di colpire obiettivi militari legittimi dell’aggressore. Tra questi rientrano le navi da guerra russe, le imbarcazioni mercantili che trasportano equipaggiamenti e rifornimenti militari e le petroliere della cosiddetta flotta ombra, che contribuiscono a sostenere la macchina bellica russa.

Tykhyi ha sottolineato che l’Ucraina non sta “trascinando” nessuno nella guerra né la sta “estendendo” ad altri Paesi: “Le azioni dell’Ucraina sono dirette esclusivamente contro l’aggressore e non sono rivolte contro alcuna terza parte. Gli attacchi ucraini rispettano il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. Ci atteniamo al principio di proporzionalità e riduciamo al minimo ogni rischio di danni collaterali. Queste azioni rappresentano una risposta ad anni di terrore russo sistematico e brutale contro il nostro popolo e il nostro Paese”, sottolinea.

Il diritto internazionale, spiega ancora Tykhyi, non limita l’esercizio del diritto all’autodifesa in base al luogo in cui viene condotta una risposta all’aggressione: può trattarsi del territorio dello Stato attaccato, del territorio dell’aggressore oppure delle acque internazionali. “La minaccia per la Libia proviene dalle navi da guerra russe e dalle navi russe che trasportano armamenti e che fanno regolarmente scalo nei suoi porti. L’aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Siria e altri Paesi dimostra che la sua presenza rappresenta invariabilmente una minaccia per la sovranità e porta destabilizzazione e caos”, sottolinea il diplomatico.

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