Mente – Il viaggio emotivo e psicologico che accompagna l’evoluzione del corpo femminile​

Nel secondo episodio di “IntimaMente Noi” comprenderemo come emozioni, carico mentale e percezione di sé si intreccino con i cambiamenti fisici. E come comunicazione, misconcezioni ed esperienze personali influenzino il benessere delle donne.​ I temi trattati saranno:

Il paesaggio emotivo: umore, fatica mentale e consapevolezza corporea. Come le variazioni ormonali incidono su sensibilità emotiva, irritabilità, vulnerabilità e senso di sovraccarico mentale, modellando il modo in cui le donne vivono il proprio corpo giorno dopo giorno.​

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Vergogna, imbarazzo e percezione di sé. In che modo la paura di sentirsi “impreparate”, di avere perdite visibili o di non sentirsi “abbastanza pulite” influisca sulla sicurezza, sulla relazione con il proprio corpo e sull’autocomprensione, portando spesso al silenzio o all’isolamento.​

Impatto sulla vita quotidiana: relazioni, scuola, lavoro e presenza sociale. Come il disagio emotivo, l’ansia anticipatoria e il dolore fisico influenzino la partecipazione a scuola, al lavoro, nelle relazioni e negli spazi sociali, soprattutto quando la gestione dell’igiene risulta più complessa fuori casa.​

Ospiti di Corinna Spirito, giornalista Adnkronos: Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, Comune di Milano; Leni Marseglia, Psicosessuologa, podcaster e autrice, Presidente AISSFA; Alessandra Lisco, Marketing Director Health & Medical Iberia & Italy, Essity.

“IntimaMente Noi”, un vodcast Essity realizzato da Adnkronos: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.