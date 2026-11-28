Tra parole, musica e ricordi, l’Auditorium Parco della Musica ha ospitato questa mattina il memoriale dedicato a Corrado Augias, morto il 19 novembre a 91 anni. A chiudere la cerimonia, le note di ‘Hey Jude’ dei Beatles: Nicola Piovani al pianoforte, il nipote Marco alla voce e, sullo sfondo, le immagini della vita del grande giornalista. In sala, un lungo applauso, mentre la famiglia si è stretta in un commosso abbraccio sul palco.