ROMA (ITALPRESS) – “Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo. Per loro esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza“. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo”, aggiunge.

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