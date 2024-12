Meghan Markle, il regalo (assurdo) per William: tutti i doni bizzarri nella Royal Family per Natale

Meghan Markle, il regalo (assurdo) per William: uno spaccato curioso per conoscere i doni bizzarri nella Royal Family per Natale

Le festività natalizie portano con sé una tradizione tanto unica quanto affascinante all’interno della Famiglia Reale Inglese: lo scambio di regali ironici e insoliti. Questa pratica, profondamente radicata nel cuore della famiglia più osservata del Regno Unito, offre uno sguardo intimo e giocoso sulla loro vita privata, spesso percepita come avvolta in un’aura di formalità e rigore.

Nonostante le sfide poste da problemi di salute che hanno toccato membri chiave come Carlo, Camilla e Kate Middleton, l’atmosfera natalizia sembra più carica che mai dell’intenzione di rafforzare i legami familiari. Quest’anno, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno optato per un pranzo pre-natalizio presso Sandringham House, scegliendo decorazioni eco-sostenibili e estendendo l’invito a rappresentanti di enti benefici, sottolineando l’importanza della sostenibilità e dell’inclusione. Ma cosa si regalano i membri Royal a Natale? ecco qualche curiosità.

I doni bizzarri della famiglia reale

Un curioso episodio del regalo fatto da Meghan Markle al Principe William si inserisce perfettamente in questo contesto festivo: un cucchiaio inciso con la scritta “cereal killer”, una giocosa allusione che ben si adatta allo spirito dei doni scambiati tra i membri della Royal Family. Questo aneddoto è solo uno dei tanti esempi che illustrano come il senso dell’umorismo sia un ingrediente fondamentale delle celebrazioni natalizie reali.

La Principessa Kate Middleton ha dimostrato la sua propensione per l’ironia regalando al Principe Harry un kit fai-da-te denominato “la ragazza ideale”, evidenziando con affetto il passato da rubacuori del fratello del suo marito. Carlo ha mostrato una vena scherzosa notevole, sorprendendo Camilla con regali tanto insoliti quanto affettuosi, come due capi di bestiame o due pony.

Il Principe Harry ha raccontato nel suo libro “Spare” l’episodio del bizzarro regalo ricevuto dalla principessa Margaret: una penna adornata da un pesce di gomma. La sua reazione mista tra sorpresa e confusione riflette lo spirito con cui questi doni vengono scelti ed accolti all’interno della famiglia reale: elementi inaspettati destinati a suscitare risate o perlomeno sorrisetti compiacenti.

Queste tradizioni natalizie offrono quindi uno spaccato sulla personalità dei membri della Famiglia Reale Inglese molto diverso da quello solitamente ritratto dai media. Lontani dall’essere sempre composti ed eleganti, anche loro si concedono momenti di pura leggerezza e divertimento attraverso lo scambio di donazioni originalmente eccentriche, dimostrando come anche nelle istituzioni più antiche e rispettate possano trovare spazio momenti umani ricchi d’affetto genuino e semplicità.