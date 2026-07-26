Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Medio Oriente, Papa: “Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo per pace tanto desiderata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Rinnovo il mio appello su tutta la situazione in Medioriente dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione mettendo a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi a riaprire con urgenza spazi di dialogo e di diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanta desiderata”. Così Papa Leone XIV dopo l’Angelus da Castel Gandolfo. 

“Seguo con apprensione il perdurare e l’inasprirsi della violenza in Terra Santa di cui sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e Gaza – ha detto il Pontefice – Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un’equa soluzione politica, fondata su pari dignità e uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Elezioni Usa, nuovi guai per Trump: giudice lo esclude dalle primarie in Illinois

29 Febbraio 2024

Mondiali, oggi Portogallo-Uzbekistan – Diretta

23 Giugno 2026

La Roma compie 91 anni, fumogeni e bandiere in via degli Uffici del Vicario

22 Luglio 2018

Garante: “Da inizio anno 18 morti in carcere”

15 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno