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Medicina, Calò (UniCa): “Importante unire società scientifiche per ricerca sempre più trasversale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “È importante unire tutte queste società scientifiche per un unico scopo: cercare di sviluppare la ricerca che oggi è sempre più trasversale, mettendo insieme più aree e più professionisti di diverse provenienze”. Così Piergiorgio Calò, prorettore delegato alle attività sanitarie dell’Università di Cagliari, intervenendo alla giornata di confronto ‘Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione’, organizzata a Cagliari dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane. “Noi abbiamo diverse aree di grandissimo livello che vanno dalla nefrologia alla reumatologia, alla gastroenterologia, a varie branche chirurgiche generali e specialistiche, la neurologia. Tantissime aree di sviluppo”, ha spiegato Calò, richiamando anche le specificità della Sardegna nella diffusione di alcune malattie autoimmuni. 

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