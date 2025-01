Mediaset rivoluziona programmazione: stop a Endless Love e quando torna Amici

Dopo le festività natalizie, Mediaset rivoluziona la programmazione: stop a Endless Love e quando torna Amici

In una mossa che ha sorpreso molti telespettatori, Mediaset ha annunciato importanti cambiamenti nella sua programmazione televisiva, segnando la fine della trasmissione delle amate soap turche “My Home My Destiny” ed “Endless Love” nelle loro consuete fasce orarie domenicali.

Al loro posto, il colosso televisivo italiano riporta in auge uno dei suoi cavalli di battaglia: il talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi. Dopo una pausa legata alle festività natalizie, il programma tornerà in onda con il suo appuntamento classico nel pomeriggio di domenica 12 gennaio, a partire dalle 14:00 su Canale 5.

Mediaset, le nuove programmazioni

La decisione di interrompere la trasmissione delle due popolari soap turche durante il fine settimana ha destato curiosità e stupore tra gli affezionati spettatori. Entrambe le serie avevano infatti guadagnato un seguito fedele grazie alle intricate vicende amorose e ai drammi familiari dei loro protagonisti. Tuttavia, Mediaset sembra puntare nuovamente sulla formula vincente di “Amici“, che mescola talento musicale e coreografico con l’emozione della competizione live.

Le storie di Zeynep e Baris (“My Home My Destiny”) nonché quelle di Nihan e Kemal (“Endless Love”) non scompariranno del tutto dai palinsesti televisivi italiani ma verranno riposizionate in una nuova fascia oraria. Le avventure dei personaggi saranno infatti trasmesse dal lunedì al venerdì rispettivamente alle 16:50 per quanto riguarda “My Home My Destiny” ed alle 14:10 per “Endless Love”. Questo cambio testimonia la volontà dell’emittente di rinnovare l’offerta programmatica mantenendo comunque viva l’attenzione verso le produzioni straniere che hanno saputo conquistare il pubblico italiano.

Per quanto riguarda “Amici“, la ripresa della programmazione quotidiana è già avvenuta dal 7 gennaio, confermando l’impegno del network nel promuovere i talenti emergenti nel campo della musica e della danza. Il ritorno del programma rappresenta un momento atteso da molti fan che seguono con passione le evoluzioni artistiche degli allievi sotto la guida dei loro maestri.

Nelle ultime puntate andate in onda prima della pausa natalizia, abbiamo assistito a momenti intensi come quello vissuto da Dandy, ultimo nella gara di ballo ma incoraggiato dalla sua insegnante Deborah a non perdere fiducia nelle proprie capacità. Anche Rudy Zerbi ha avuto modo di esprimere le sue considerazioni su Chiamamifaro, spronandola a dare il meglio di sé nel prosieguo del concorso.

Il ritorno alla normale programmazione domenicale con “Amici” segna quindi un punto importante nella strategia televisiva di Mediaset per questo inizio d’anno. La scelta riflette non solo l’intenzione dell’emittente di rafforzare i propri format originali ma anche quella di adattarsi ai cambiamenti nei gusti del pubblico, sempre alla ricerca di contenuti innovativi ed emozionanti.