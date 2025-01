Mediaset, retroscena bomba su Mattino 4: l’indiscrezione scatena il web

Spunta un retroscena bomba riguardante Mattino 4: l’indiscrezione sul programma in onda sulle reti Mediaset scatena il web.

Il 2024 si è concluso e, con l’inizio del nuovo anno, Mediaset si prepara a portare una serie di novità per l’affezionato pubblico. La pausa natalizia, nei prossimi giorni, si concluderà e i telespettatori potranno tornare a seguire i loro programmi preferiti – attualmente in sospeso per via delle festività. Tuttavia, per chi attende il ritorno di Mattino 4 ci sono cattive notizie.

Nato come spin-off di Mattino Cinque (attualmente Mattino Cinque News), il programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti ha esordito sul piccolo schermo lo scorso 11 marzo. Mattino 4 è andato in onda fino al 20 dicembre, per poi fermarsi con l’arrivo delle festività natalizie.

Il ritorno della trasmissione è previsto per il 7 gennaio. A quanto pare, però, Mediaset avrebbe cambiato idea prendendo una decisione drastica. L’indiscrezione è arrivata da Dagospia e a parlare del futuro incerto di Mattino 4 è stato Giuseppe Candela.

Mediaset, la decisione su Mattino 4 spiazza i telespettatori

Il rotocalco di Rete 4 verrà cancellato. È quanto riferito dal celebre sito, secondo cui la trasmissione presentata da Federica Panicucci e Roberto Poletti “non tornerà in onda” dopo la tradizionale pausa natalizia. La decisione di Mediaset sarebbe legata alla volontà, dell’azienda, di rinnovarsi dando spazio a format in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Il palinsesto mattutino, in particolare, potrebbe subire delle importanti modifiche. Mediaset sarebbe intenzionata a sostituire Mattino 4 con un programma maggiormente dinamico, con l’obiettivo di conquistare il pubblico più giovane e portare a casa risultati migliori. La trasmissione, infatti, ha ottenuto numeri deludenti in fatto di share – che non sarebbero stati sufficienti a garantire la sua conferma nel 2025.

D’altronde Mattino 4 è nato come un esperimento e non come un format destinato a durare. Nei giorni prossimi giorni, come affermato da Giuseppe Candela, verrà presa “la decisione definitiva” sul futuro della trasmissione. La notizia, ovviamente, ha suscitato il dispiacere dei telespettatori che seguono il programma con affetto e che si domandano cosa ne sarà dei suoi conduttori.

La famosa Federica Panicucci, nel corso della sua carriera, ha avuto l’occasione di presentare numerose trasmissioni di successo raggiungendo la consacrazione come volto della fascia mattutina e pomeridiana di Mediaset. Per lei potrebbe arrivare il momento di cimentarsi in nuovi progetti.

Lo stesso vale per Roberto Poletti, che si potrebbe dedicare alla conduzione di altri programmi d’informazione. Per il momento, ad ogni modo, la notizia della cancellazione di Mattino 4 non è stata né confermata né smentita da Mediaset: dovremo attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà.