Meda (Eicma): “”Più grande novità è mostra dedicata a storia MotoGP””

“Le novità saranno tante, come preannuncia anche il claim ‘Ogni anno una scoperta’, il modo più efficace per rappresentare Eicma. La novità più grande di questa edizione è la mostra della MotoGP. Abbiamo una partnership con MotoGP che si chiama Shift Up, siglata al Mugello. Celebriamo la massima categoria con una mostra in cui saranno esposte tutte le più importanti MotoGP della storia, le più importanti della storia del nostro sport”. Lo afferma Pietro Meda, presidente di Eicma, oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all’8 novembre a Rho Fiera.