MD APRE A GUIDONIA E ASSUME 18 “UNDER 40”

MD, la catena discount con quasi 800 punti vendita in Italia, investe a Guidonia e apre uno store da quasi 1.300 metri quadrati che sarà gestito da 22 dipendenti, di cui 18 nuovi assunti con un’età media di 38 anni.

Quello inaugurato oggi in via Elsa Morante ang. via Levi Montalcini è il primo negozio MD a Guidonia e il 46° nel Lazio. “Abbiamo puntato sulla valorizzazione di prodotti locali – fanno sapere dall’azienda – e sulla formazione dei nostri dipendenti per offrire un livello di qualità sempre più elevato. Tra i nuovi assunti, 8 provengono da Guidonia: un valore aggiunto in termini di esperienza e conoscenza del territorio che permetterà al nuovo store di diventare un punto di riferimento”.

Il punto vendita offre un’ampia proposta alimentare e non alimentare, proponendo un assortimento completo di prodotti sia a marchio privato, controllati e garantiti dall’insegna che li propone a prezzi imbattibili, sia una selezione di prodotti di grandi marchi “a piccoli prezzi”.

Con il nuovo punto vendita arriva anche a Guidonia la filosofia della Buona Spesa quella che guida l’insegna dalla fondazione 30 anni fa e si basa sul rispetto di regole come convenienza, attenzione al benessere, Made in Italy che rappresenta oltre il 90% dei prodotti offerti, sostenibilità ambientale e sociale. Quest’ultimo punto vede la continuazione della collaborazione con GOODIFY l’app che consente ai clienti MD di scegliere a quale associazione benefica far arrivare senza nessun costo aggiuntivo per loro una donazione ogni volta che fanno la spesa.

Il nuovo punto vendita di Guidonia vede in prima linea una selezione di salumi e formaggi laziali, e specialità locali come l’originale pinsa romana lavorata a mano. L’offerta prosegue con le referenze a marchio privato di MD come Lettere dall’Italia® – prodotti tipici DOP, DOCG, IGP – la linea Vivo Meglio, i prodotti BIO della linea dedicata e l’enoteca con i vini della linea Enotrium®. Presenti anche i banchi serviti di gastronomia, macelleria e pescheria, oltre al banco riservato al pane in doratura e al reparto ortofrutta, fiore all’occhiello dei punti vendita MD.

Esordisce a Guidonia anche una nuova brochure interattiva che consentirà ai clienti di ogni categoria, genere, età, di trovare tutto ciò che cercano scansionando i diversi QRcode presenti sulle pagine, dal fresco ai viaggi, dai prodotti per gli amici animali agli elettrodomestici.

Lo store, dotato di un parcheggio da 101 posti, sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8.00 alle 21.00. In occasione della nuova apertura di Guidonia, i clienti potranno usufruire di un buono sconto da 5 euro su una spesa di almeno 25.