“Come Meta, siamo concentrati nel dare accesso a più persone possibili, imprese e cittadini, a strumenti avanzati di intelligenza artificiale. l’Ai, in tal senso, è una possibilità di rafforzamento individuale, di empowerment personale, che non va a sostituire l’individuo ma lo rafforza e gli dà la possibilità di essere più creativo e di avere accesso a maggiore conoscenza”. Lo afferma Angelo Mazzetti, Public Policy Director Italia, Grecia, Malta e Cipro di Meta, in occasione del working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.