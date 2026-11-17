Non è un momento facile per le grandi banche in Europa. Dopo il caso Revolut, scoppiato in Italia, è la volta di Deutsche Bank. La banca tedesca finisce sotto i riflettori, crollando alla Borsa di Francoforte, dopo la pubblicazione da parte di importanti testate giornalistiche di un’ampia inchiesta basata su oltre 15 milioni di documenti interni riservati, che ha riacceso i dubbi sugli sforzi di risanamento e trasparenza avviati dal top management. L’inchiesta, intitolata “Inside Deutsche Bank”, è stata condotta da oltre 200 giornalisti di un consorzio di testate, tra cui il Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, il New York Times, Manager Magazin, l’emittente tedesca ZDF e il quotidiano austriaco Der Standard.

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