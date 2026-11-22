LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale di F1. L’olandese conquista in volata il quarto successo stagionale e precede al traguardo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, brave ad approfittare dell’errore di George Russell (Mercedes, 9° al traguardo), andato a muro nel tentativo di superare Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quarto e sopravanzato da Norris e Piastri a due giri dalla fine a causa di un calo di energia. Indietro e tanti errori per le Ferrari: Lewis Hamilton è settimo dopo dieci secondi di penalità per un sorpasso fuori pista su Piastri, mentre Charles Leclerc è decimo in seguito ad altrettanti dieci secondi di penalità per aver mandato in testa coda proprio il compagno di squadra. Bene le Alpine con Pierre Gasly quinto e Franco Colapinto sesto, a punti c’è anche Carlos Sainz (10°).

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