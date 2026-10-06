Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mattarella “Da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è un onore per il nostro Paese e per me è un grande piacere potere dialogare con lei. Quest’anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea ed è un’occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell’Italia nel turno di presidenza lituana dell’Unione. Questa quantità di relazioni antiche e attuali, culturali, politiche, umane tra i nostri Paesi rende facile la nostra collaborazione e si riverbera sull’eccellenza dei nostri rapporti. In questa situazione internazionale, che definire complessa è riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri Paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.

-Foto: Quirinale-
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, va in ospedale per un mal di gola e muore a 44 anni

4 Gennaio 2024

Cattelan non sarà a ‘Ballando con le Stelle’, la smentita arriva via social

23 Luglio 2026
Lite

Latina, in arresto tre uomini: sono gli autori della rapina alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino di Sabaudia – borgo San Donato

8 Ottobre 2021
ABUSI

ABUSI E MALTRATTAMENTI SUI MINORI: BAMBINO GESU’, OLTRE 100 NUOVI CASI L’ANNO

5 Giugno 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno