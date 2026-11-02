Matone: “Risposta governo a disagio giovanile non è solo repressione ma anche prevenzione”

“Le forme di disagio giovanile sono sotto gli occhi di tutti. A queste, il Governo ha risposto con grande fermezza fin dall’inizio della legislatura. Non si tratta infatti solo di repressione ma anche di prevenzione”. A dirlo Simonetta Matone, componente della XII Commissione della Camera dei deputati, agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Enzo Amich.