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Matone: “Risposta governo a disagio giovanile non è solo repressione ma anche prevenzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Le forme di disagio giovanile sono sotto gli occhi di tutti. A queste, il Governo ha risposto con grande fermezza fin dall’inizio della legislatura. Non si tratta infatti solo di repressione ma anche di prevenzione”. A dirlo Simonetta Matone, componente della XII Commissione della Camera dei deputati, agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Enzo Amich.

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