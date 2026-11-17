(Adnkronos) – Il Patient Engagement è ormai riconosciuto come un elemento imprescindibile per una sanità realmente orientata al paziente. La sfida, oggi, non è più affermarne il valore teorico, ma rendere il contributo dei pazienti stabile, misurabile e concretamente integrato nei processi decisionali che riguardano ricerca, valutazione delle tecnologie sanitarie, governance e campagne di comunicazione sanitaria. È la priorità degli stakeholder coinvolti nella fase preparatoria della Masterclass ‘Le dimensioni del Patient Engagement’, ideata da Isheo in collaborazione con La Lampada di Aladino Ets e il supporto non condizionante dei gold sponsor Ascendis Pharma Italia, Beone Medicines Italy e GlaxoSmithKline, che ha raccolto il punto di vista di rappresentanti di associazioni di pazienti, esperti, professionisti della salute e altri attori del sistema sanitario. Le evidenze emerse – riferisce una nota – delineano un quadro caratterizzato da una crescente maturità culturale in Italia sul tema del coinvolgimento dei pazienti, accompagnata però dalla consapevolezza che restano ancora numerosi ostacoli per un engagement veramente strutturato nelle decisioni in sanità.

Tra gli ambiti ritenuti più strategici figurano il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentate da pazienti nella definizione delle priorità della ricerca clinica e nella progettazione e valutazione degli studi clinici attraverso la definizione degli outcome sanitari rilevanti, la considerazione dei bisogni e delle preferenze dei pazienti, ma anche la partecipazione alla valutazione delle tecnologie sanitarie e alla definizione delle campagne di informazione. I rispondenti alla survey propedeutica alla Masterclass ritengono infatti che, proprio in queste aree, il contributo dell’esperienza vissuta dai pazienti possa generare il maggiore valore, dando risalto alle risorse spese in ricerca clinica, aumentando l’appropriatezza delle decisioni sulle nuove tecnologie da recepire, e migliorando la qualità dei percorsi assistenziali.

“Siamo reduci dal Congresso nazionale Aiom che ha scelto meritoriamente come motto ‘Innovazione equa’, definizione che interpreta perfettamente le aspettative dei malati – afferma Paola Varese, presidente Favo, la Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia – I malati chiedono speranza di vita e qualità di vita, chiedono innovazione ma soprattutto chiedono presa in carico globale e continua. Le tecnologie possono fare la differenza se rispondono a criteri di miglioramento degli esiti da un lato ma anche accessibilità dall’altro. In questo senso le associazioni dei malati hanno la responsabilità di porsi come interpreti, nelle sedi istituzionali e in particolare nelle Reti oncologiche, dei bisogni di chi affronta impegnativi percorsi di cura e questo richiede competenza, rigore e visione etica. Integrare la prospettiva dei pazienti nell’Hta – osserva – consente di individuare il valore concreto di una tecnologia ben oltre i dati clinici, favorendo scelte più eque e sostenibili. Oggi parlare di valutazione delle tecnologie sanitarie significa parlare anche di partecipazione. Le associazioni dei pazienti non chiedono di essere semplicemente ascoltate, ma di essere riconosciute come partner competenti nei processi decisionali”.

“Non può esistere una Rete oncologica regionale senza la presenza attiva delle associazioni pazienti – evidenzia Davide Petruzzelli, presidente de La Lampada di Aladino Ets – Le decisioni che riguardano la definizione di nuovi modelli organizzativi di presa in carico dei pazienti, definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, e integrazioni di servizi sanitari e cure di supporto nel percorso assistenziale, devono essere costruite insieme a chi vive la malattia sulla propria pelle. Coinvolgere i pazienti significa rendere il sistema più equo, più vicino ai bisogni reali delle persone e più capace di superare le disuguaglianze territoriali che ancora oggi condizionano l’accesso alle cure”.

Dal dibattito emerge con chiarezza come uno dei principali limiti dell’attuale modello di coinvolgimento riguarda il contributo dei pazienti, ancora troppo spesso confinato a un ruolo consultivo. Molti partecipanti sottolineano la necessità di evolvere verso forme di co-progettazione e collaborazione continuativa, capaci di incidere realmente sulle decisioni che riguardano l’allocazione delle risorse, la valutazione delle innovazioni e l’organizzazione dell’assistenza. Si evidenzia inoltre l’esigenza di sviluppare metodologie condivise e strumenti standardizzati per raccogliere, integrare e valorizzare le evidenze generate dai pazienti. In particolare, viene segnalata la necessità di rafforzare l’utilizzo dei Patient Reported Outcomes (Proms), promuovendo criteri comuni di raccolta e interpretazione dei dati affinché tali informazioni possano essere utilizzate non solo nella ricerca, ma anche nella pratica clinica e nei processi di valutazione delle tecnologie sanitarie.

“La vera innovazione in oncologia non consiste soltanto nell’allungare la sopravvivenza, ma nel migliorare la qualità di vita delle persone – Franco Perrone, presidente Fondazione Aiom, l’Associazione italiana oncologia medica – I Proms ci permettono di ascoltare in modo strutturato ciò che il paziente vive durante il percorso di cura e di trasformare questa esperienza in un indicatore. Se vogliamo costruire un sistema sanitario realmente patient-centred, la prospettiva del paziente deve diventare parte integrante della valutazione delle terapie, dell’organizzazione dei servizi e delle decisioni cliniche”. Sul tema delle competenze per favorire una partecipazione realmente efficace è emersa la necessità di investire nella formazione sia delle reti e associazioni di pazienti, sia degli altri stakeholder coinvolti, come i medici e gli altri operatori sanitari. La crescente della ricerca clinica, della valutazione delle tecnologie sanitarie e della medicina basata sul valore richiede nuove conoscenze e strumenti che consentano un dialogo sempre più qualificato tra tutti gli attori del sistema salute. “Questa Masterclass – sottolinea Davide Integlia, economista sanitario, esperto di Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie, Ceo di Isheo – ha evidenziato come il Patient Engagement stia progressivamente maturando da un ‘nice to have’ a elemento essenziale per l’avanzamento degli outcome sanitari, influendo su appropriatezza e sostenibilità, ma non è ancora sufficiente. È indispensabile – conlcude – dotarsi di metodologie, condividere competenza e strumenti che rendono efficace e continuativa la partecipazione delle reti e associazioni di pazienti negli investimenti in ricerca clinica, valutazione delle tecnologie sanitarie e monitoraggio degli impatti”.

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