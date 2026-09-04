Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marquez e la foto choc: il pilota mostra la spalla ‘deformata’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Marc Marquez e una spalla… ‘deformata’. Il pilota della Ducati, che ha vinto gara Sprint e Gran Premio ad Aragon rilanciando le sue ambizioni per il Mondiale di MotoGp, ha postato una foto che sta facendo molto discutere. In un carosello pubblicato su Instagram dal titolo ‘Unposted’, si è mostrato intento a fare una trazione e con la spalla scoperta, rivelando le vere condizioni del suo corpo dopo il nuovo intervento degli scorsi mesi. 

La spalla di Marquez è infatti apparsa ‘deformata’ e con un aspetto chiaramente dovuto alle sette operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto il pilota spagnolo nel corso della sua carriera. La spalla destra appare infatti atrofizzata rispetto alla sinistra, con il muscolo molto meno sviluppato e lineare.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Malattie rare, De Grazia (Gsk): “Portare innovazione equa e accessibile ai pazienti Egpa”

10 Giugno 2026

Menopausa, Zappia (Sin): “40-60% donne accusa disturbi cognitivi”

30 Giugno 2026

Ucraina, Meloni al forum di Cernobbio incontra Zelensky “è andata bene”

7 Settembre 2024

Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l’auto in mare

4 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno