(Adnkronos) –

Stop forzato per Mario Biondi. Il cantante ha aggiornato i follower sul suo profilo social sulle sue condizioni di salute, che al momento lo hanno costretto a una pausa dai concerti. “Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando e, a quanto pare, è arrivato anche il mio momento”, dice Mario Biondi in un video condiviso sui social, spiegando la necessità di posticipare alcune date del suo tour in Italia per sottoporsi a un’operazione.

“Purtroppo, qualche tempo fa è emerso un piccolo problema di salute che ho tentato di gestire e con cui ho cercato di convivere almeno fino alla fine di quest’anno e del ventennale. Purtroppo, però, ora sono costretto a fermarmi: necessito di un piccolo intervento e di qualche giorno di riposo per recuperare”, ha spiegato il cantautore, senza tuttavia entrare nei dettagli. E conclude: “Ho cercato fino all’ultimo di andare avanti, ma è arrivato il momento di fermarmi. Devo guardare avanti cercare di fare cure, e prendermi cura di me”.

Il prossimo appuntamento – come annunciato dal cantautore – è fissato per il 10 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)