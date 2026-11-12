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Margiotta (Confsal): “La formazione deve guidare il cambiamento portato dall’AI”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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“Attraverso la bilateralità tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese garantiamo la tutela formativa, garantendo  ai lavoratori di restare al passo con i cambiamenti. La formazione continua deve raccogliere le sfide poste dall’AI”. Così Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, all’evento “La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato a Roma per il ventennale di FonARCom

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