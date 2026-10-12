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Marco Mengoni, il dolore per la morte della mamma: “Il periodo più buio della mia vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Questa canzone nasce dal periodo più difficile della mia vita, dalla perdita più difficile che mi ha portato questi anni”. Marco Mengoni, ospite a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio, ha cantato per la prima volta live ‘Giornate perse’, il brano nato dalla dolore per la morte della sua mamma, Nadia Ferrari, scomparsa a 60 anni il 22 settembre 2024, dopo una lunga malattia. 

 

 

Una canzone “difficile” ma necessaria. “Queste canzoni ti fanno capire, ragionare e riflettere su quello che ti fa bene veramente. E quindi aiutano a lasciare andare i pensieri e le modalità che avevi nel rapportarti con il mondo e con le persone”, ha raccontato il cantautore, che dalla perdita ha imparato a mettersi “un po’ più al centro del” suo “universo”.  

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