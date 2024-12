Marco Liorni, arriva la conferma della Rai: il conduttore torna al timone dell’amato programma di Rai Uno

Grande ritorno per Marco Liorni, arriva la conferma della Rai: il conduttore di nuovo alla conduzione dell’amato programma di Rai Uno

La Rai conferma così il suo impegno verso programmi che valorizzano il patrimonio musicale italiano, rendendo Ora o Mai Più uno degli appuntamenti imperdibili della stagione televisiva 2025.

La televisione italiana è pronta a vivere un’epoca di grande rinnovamento e nostalgia, con il ritorno di Ora o Mai Più, uno dei format più amati dal pubblico. La Rai ha annunciato che a gennaio 2025 il programma tornerà a incantare le serate su Rai1, con una novità di rilievo: Marco Liorni è stato scelto per guidare il programma, succedendo ad Amadeus.

La scelta vincente di Marco Liorni

Ora o Mai Più non è semplicemente un talent show; è una vera e propria macchina del tempo emotiva che offre una seconda chance a stelle della musica del passato. Il programma si basa sull’effetto nostalgia e sulla possibilità di riscatto artistico, coinvolgendo cantanti che in passato hanno assaporato il successo e ora cercano di riconquistarlo con l’aiuto di coach esperti.

La decisione di affidare la conduzione a Marco Liorni rappresenta una mossa azzeccata. Con una carriera lunga e variegata, Liorni ha dimostrato una capacità unica di connettersi con il pubblico, rendendolo il candidato ideale per un progetto così carico d’emozioni. La sua esperienza in programmi come L’Eredità e nelle trasmissioni speciali di Capodanno lo confermano come una scelta perfetta.

Il cast dei coach vede il ritorno di Patty Pravo e Rita Pavone, che portano un bagaglio artistico senza pari, e l’aggiunta di Gigliola Cinquetti come new entry, promettendo già scintille sul palco del talent show. Questa combinazione di esperienza e novità promette di arricchire ulteriormente il programma.

L’11 gennaio 2025 segnerà l’inizio di questa nuova avventura televisiva, che promette grandi emozioni. Ora o Mai Più rappresenta un viaggio nella musica del passato e una possibilità per molti artisti di riscrivere la propria storia professionale.