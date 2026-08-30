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Marc Marquez precede Acosta al Gp di Aragon, terzo Bezzecchi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati completa la doppietta con la Sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta (Ktm). Il terzo gradino del podio va a Marco Bezzecchi (Aprilia), che si tiene dietro Alex Marquez (Ducati Gresini) e il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Buona sesta piazza per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al rientro dopo due mesi ai box per infortunio, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR) e Brad Binder (Ktm). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati) mentre si trovava in settima posizione.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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