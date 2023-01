Fisio fit

“Nell’ultimo bilancio comunale sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti sul tema delle manutenzioni pubbliche, ma i marciapiedi e le strade di Albano, Cecchina e Pavona, restano in condizioni spesso fatiscenti, rappresentando un pericolo per persone e e veicoli, senza che sia alle viste alcuna programmazione da parte dell’amministrazione comunale, per una graduale messa in sicurezza. Per questo abbiamo presentato una interrogazione al Sindaco ed alla Giunta”. Dichiarano in una nota i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Albano Laziale: Roberto Cuccioletta, Massimo Ferrarini e Federica Nobilio.

“Chiediamo nello specifico: quale sia il calendario degli interventi di riparazione di strade e marciapiedi, e quali siano i controlli posti in essere nei confronti delle aziende, affinchè ripristinino in modo corretto i manti stradali eventualmente danneggiati da lavori o scavi effettuati, dato che, non di rado, è proprio questa una delle criticità principali che trasforma le arterie della nostra città in un terreno lunare. Teniamo a sottolineare che questo problema non attiene alla sola viabilità, ma riguarda la vivibilità, e l’accessibilità, perché anche le buche ed i marciapiedi dissestati sono barriere architettoniche, spesso le più insidiose per l’incolumità delle persone”. Conclude la nota dei Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Albano Laziale.