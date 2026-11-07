Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Manuela Moreno, la confessione a Ballando: “Ho buttato l’abito da sposa del matrimonio mai celebrato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Manuela Moreno si è lasciata andare a una confessione personale e dolorosa prima della performance a ‘Ballando con le stelle’, ripercorrendo un capitolo del suo passato: un matrimonio mai celebrato “sfumato a soli tre giorni dalle nozze”. La giornalista ha raccontato la sofferenza vissuta in quel periodo e l’incapacità di riuscire ad andare avanti, tanto da conservare per vent’anni il suo abito da sposa nell’armadio. Questo fino a poche settimane fa, quando poi ha trovato il coraggio di liberarsene. 

“L’ultimo strappo l’ho fatto due settimane fa, quando ho aperto l’armadio e ho rivisto il mio vestito da sposa. Ho preso una busta, l’ho infilato dentro e l’ho fatto fuori. Era un blocco, il blocco di un sogno infranto, un sogno che non ho mai condiviso appieno. Era un simbolo: è stata una liberazione averlo fatto fuori”. Moreno ha raccontato quanto accaduto a tre giorni dalle nozze: “Il vestito era pronto, il matrimonio pure e poi è sfumato tutto, per una serie di vicissitudini. Ho dovuto avvisare tutti gli invitati e ricomprare tutti i regali di nozze per restituire i soldi. È stato scioccante per me, mi ha mandato fuori di testa”. 

Un dolore che, ha ammesso la giornalista, ha lasciato tante cicatrici: “C’è stata tanta sofferenza. Tante cicatrici che ho imparato a curarmi da sola. Ho fatto una vita di sacrifici. Probabilmente la mancanza di un figlio non me la compenserà mai niente”. Infine, ritorna all’addio dell’abito: “In quell’armadio quel vestito è rimasto vent’anni e, dopo tre settimane di Ballando, è arrivato il momento di buttarlo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Briatore e il boicottaggio social a pasta Rummo: “Idioti che non hanno voglia di lavorare”

24 Gennaio 2024

Sardegna, due uomini di 27 e 70 anni morti per malore nelle spiagge di Dorgali e Quartu

23 Giugno 2026

Caldo estremo allenta la morsa, arriva la pioggia ma resta lo spettro della sesta ondata

29 Agosto 2026
Parco regionale dei Castelli Romani

Gli eventi gratuiti del 2024 nei Comuni del Parco regionale dei Castelli Romani

29 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno