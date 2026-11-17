(Adnkronos) – Arriva la carica degli emendamenti alla manovra, segnando un record nella storia delle finanziarie con quasi 7mila proposte. Alcuni nodi si sciolgono, come quello del condono, su cui le forze di maggioranza trovano la quadra, mentre restano ancora da districare quelli delle coperture per le nuove risorse per il sistema sanitario promesse dal governo alle parti sociali e per rimodulare la stretta sulla rivalutazione delle pensioni. Intanto, l’iter alla Camera procede: il termine per le ammissibilità è fissato a lunedì 23 novembre, al giorno dopo quello per i ricorsi, mentre il 25 novembre è la deadline per gli emendamenti ‘segnalati’, ossia le proposte che più stanno a cuore ai partiti. Di conseguenza, l’esame vero e proprio del testo partirebbe credibilmente solo la prima settimana dicembre, comportando quindi tempi strettissimi: meno di un mese per approvare la manovra entro fine anno ed evitare l’esercizio provvisorio.

Scattato il gong a Montecitorio, si contano circa 6.600 emendamenti. Di questi, un terzo arrivano dalle forze di maggioranza: 307 sono di Fratelli d’Italia, circa 800 portano la firma di Forza Italia, altri 12 sono targati Noi moderati e addirittura quasi 900 sono stati presentati dalla Lega. E il condono c’è. Perché c’è la “volontà comune” da parte della coalizione di centrodestra di “dare certezza a quelle famiglie che da dieci, venti, trent’anni stanno aspettando che i comuni diano risposte rispetto a condoni edilizi già in essere”, dice Maurizio Lupi. Certamente, aggiunge il leader di Noi moderati, “non ci sarà nessun nuovo condono edilizio per sanare ecomostri o quant’altro”. Nessuna frenata quindi.



Fonti della maggioranza spiegano infatti che dovrebbero essere tre i capitoli dedicati alle sanatorie in manovra: il primo punta a sanare i condoni precedenti, dando un limite ai Comuni per dare una risposta alle richieste che erano state presentate in passato, salvo che non si vada a impattare su zone a rischio idrogeologico o sismico; il secondo, invece, dà la possibilità alle regioni di aprire nuovi condoni, con un impatto soprattutto in Campania. Il terzo, ancora in valutazione, riguarda i Comuni e punta a regolarizzare piccoli interventi non strutturali.

Già dalla prima mattina di ieri i leader del centrodestra si erano sentiti per un vertice in videcollegamento, convocato dalla premier Giorgia Meloni, per mettere a punto le ultime modifiche. Un incontro interlocutorio, si racconta, in cui l’accento viene posto soprattutto sulle coperture perché la stella polare dell’esecutivo resta l’equilibrio dei conti. L’obiettivo infatti è quello sì di “migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra”, reputato “già molto solido”, e “di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare” ma sempre “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”. Le priorità sono sempre le stesse: adeguamento delle pensioni, fondo sanitario, scuola e il comparto sicurezza. Tuttavia, a quanto viene riferito, su pensioni e sanità si cerca ancora la quadra sulle risorse.

Ma il Carroccio pianta già la sua bandierina. A vertice appena concluso, arriva la nota della Lega: c’è stata una riunione operativa tra Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico (nonché relatore del ddl per via Bellerio) Alberto Gusmeroli per “confermare il percorso per il superamento della legge Fornero”. Nella legge di bilancio, assicurano, “ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire, già a partire dal 2027, l’avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori”. E questo, sottolinea Salvini, “grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche”.

Intanto cominciano a prendere forma i primi ritocchi dei partiti alla finanziaria. Da Forza Italia le richieste passano dal bonus edilizio per gli anziani non autosufficienti al fondo per lo psicologo dei giovani e l’assegno per le vittime degli errori giudiziari, mentre Noi moderati propone di estendere il buono scuola, finanziare la formazione dei docenti sulle competenze non cognitive e ampliare il sostegno ai nuovi nati. “Chiediamo – dice Lupi – di istituire un Fondo da 5 milioni di euro l’anno per sostenere e sviluppare la comunità educante: attraverso patti educativi tra Comuni, scuole e Terzo settore, vogliamo prevenire il disagio e la povertà educativa, promuovere il benessere degli studenti e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. Per aiutare i genitori proponiamo anche la possibilità di convertire il congedo parentale in voucher per i servizi per l’infanzia e di ampliare il bonus mamme per chi ha almeno tre figli”.

“Vogliamo inoltre portare a 635 milioni il tetto del 5 per mille, aumentare di 4 milioni l’anno per il triennio 2027-2029 il fondo per gli oratori e stanziare 3 milioni per risarcire le attività economiche danneggiate durante le manifestazioni dell’ottobre 2026. Sul fronte del lavoro e della legalità proponiamo misure contro l’evasione fiscale e contributiva nell’autotrasporto”, continua il leader di Noi moderati, che per tutelare il ceto medio propone una “rivalutazione delle pensioni e la soppressione dell’aumento della base imponibile Ires per gli enti non commerciali”. E ancora più trasparenza nei costi delle prestazioni sanitarie e retrodatare il salvadanaio Inps per i nuovi nati al 2025 e 2026, proposta che però è ancora in fase di valutazione.

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