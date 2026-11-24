(Adnkronos) – Un emendamento di maggioranza in manovra sul condono edilizio ci sarà “di certo”, parola di Matteo Salvini. “Stiamo lavorando insieme” con la premier Giorgia Meloni e l’altro vice Antonio Tajani, assicura infatti il leader della Lega, mentre la presidente del Consiglio si accinge a presiedere a Palazzo Chigi la riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Ma quella edilizia è solo una delle varie questioni – dalle pensioni allo spalmacrediti del superbonus – su cui l’esecutivo deve riuscire a far quadrare il cerchio, restando nel perimetro della sostenibilità dei conti, certificata ieri anche da Bruxelles che ha annoverato l’Italia tra gli Stati in linea con il percorso della spesa netta prescritto dall’Ue. Salvini aveva parlato, giorni fa, di un nuovo vertice di maggioranza previsto per questa settimana, che quindi dovrebbe tenersi a stretto giro, qualcuno scommette già oggi (nel pomeriggio è atteso già un Cdm sulla riforma del Testo unico degli enti locali); questo anche per stare nei tempi fissati dalla Camera per la discussione del ddl: la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato il termine dei lavori in commissione Bilancio a mercoledì 16 dicembre, per avere il testo in aula da venerdì 18.

Sul condono, l’idea lanciata dal ministro delle infrastrutture sarebbe quella di chiudere le pratiche pendenti con una operazione di silenzio-assenso: i Comuni avrebbero 180 giorni di tempo per esaminare le domande inevase presentate nell’ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003. Senza esplicito diniego, la sanatoria, scaduti i sei mesi, scatterebbe automaticamente. Questo dovrebbe essere il punto di partenza, il ragionamento è aperto e le ipotesi, credibilmente, al vaglio.

Le opposizioni attaccano: “Trovo incredibile che il governo stia parlando di condono dopo non aver fatto niente per quattro anni sul diritto alla casa – incalza la segretaria dem, Elly Schlein – dopo aver fatto un piano casa in cui hanno raccontato di aver messo 10 miliardi e invece hanno messo solo 950 milioni. Dopo aver preso le risorse che erano già di regioni e comuni per fare i loro piani che ancora non vedono alcuna realizzazione e dopo avere anche in questa manovra azzerato il fondo per l’affitto e per la morosità incolpevole”. Il giudizio dell’Anci invece è sospeso: “Ne ho sentite talmente tante che la nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale”, dice il presidente, Gaetano Manfredi, uscendo da Palazzo Chigi. Resta però fermo un punto: “Non possiamo far ricadere sui Comuni problemi che sono decennali e che fino ad oggi non hanno trovato una risposta”.

Sull’incontro in generale, comunque, il giudizio è positivo: “lungo e produttivo”, lo definisce il sindaco di Napoli, spiegando che si è discusso “di quali potevano essere gli interventi da parte del governo per sostenere ulteriormente le nostre politiche urbane” e riscontrando la “disponibilità della presidente Meloni di approfondire le richieste che abbiamo avanzato e che abbiamo condiviso”, tra cui la casa, gli affitti, i rincari energetici sul tpl e l’assistenza scolastica alle disabilità. Stessa considerazione fa anche il presidente dell’Upi, Enzo Lattuca: “E’ stato positivo. Siamo soddisfatti per l’ascolto che abbiamo ottenuto ma rimangono alcune risposte importanti che ci attendiamo in questa manovra e anche nel prossimo futuro, a partire – sottolinea – da alcuni emendamenti a questa legge di bilancio”. L’esecutivo, dal canto suo, fa sapere di aver “espresso ai rappresentanti degli enti locali la disponibilità a verificare, anche nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra per assicurare ulteriori risposte concrete ai cittadini e ai territori”, confermando il clima “proficuo e costruttivo” del confronto.

Sul tavolo del governo, accanto all’edilizia, resta poi il nodo delle pensioni. Da un lato il Carroccio insiste su Quota 64: “E’ stata già finanziata in manovra, ci sono 850 milioni di budget iniziale, se riusciremo” ad aumentarlo “bene altrimenti siamo pronti a partire nel 2027”, afferma Salvini, dopo che lunedì è caduto sotto la tagliola delle inammissibilità l’emendamento del partito sull’aumento dell’Ires delle banche per incrementare le risorse del fondo per la flessibilità in uscita. Dall’altro, c’è la rivalutazione degli assegni, con il raffreddamento dell’indicizzazione che mette in allarme le parti sociali. Dalla maggioranza, non a caso, sono arrivati numerose proposte per alzare la soglia della perequazione piena rispetto a quella attualmente prevista dal testo, pari a quattro volte il minimo Inps. La richiesta che arriva dai sindacati, però, non è di modificarla: è di cancellarla. Sul punto, per ora, l’esecutivo non si sbilancia: “Per un emendamento governativo c’è sempre tempo fino all’ultimo minuto”, chiosa la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

Allo stesso modo sono ancora aperte le riflessioni sullo spalmacrediti, la misura che dilaziona in 10 anni il pagamento dei crediti d’imposta del Superbonus: anche la proposta avanzata dalla maggioranza che modificava le norme nel testo della finanziaria è caduta sotto la tagliola delle inammissibilità.

E’ stato invece riammesso l’emendamento alla manovra di Fratelli d’Italia sulla exit tax, ossia l’imposta al 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero a firma Ylenja Lucaselli. Nella rosa di proposte di modifiche su cui discuterà la commissione Bilancio di Montecitorio torna, quindi, la proposta di FdI che alza la soglia dell’ammontare complessivo dei redditi da 800mila a 2 milioni, “alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente, nel presupposto che la ridefinizione della platea non sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi rispetto al testo dell’articolo 17 del disegno di legge di bilancio, sostituito dalla proposta in esame”, si spiega.

Intanto, la Commissione Bilancio si prepara a entrare nel vivo del dibattito. Il via alla discussione degli emendamenti in seno alla Quinta è previsto per venerdì 4 dicembre (per terminare il 16 e arrivare in Aula, appunto, il 18). E il fascicolo delle proposte di modifica continua a sfoltirsi: dopo la tagliola delle ammissibilità, che ne ha cassate circa 1700 sulle 6558 presentate, l’ufficio di presidenza ha fissato a 700 il numero complessivo dei ‘segnalati’, cioè delle proposte ‘core’ dei gruppi parlamentari, da indicare entro giovedì 26 novembre alle 14 (scadenza in vista della quale dovrebbe svolgersi, domani mattina, una riunione tecnica tra i relatori e il governo). La maggioranza ne ha disposizione 364 in totale: 161 proposte a FdI, 88 alla Lega, 82 a Forza Italia e 33 a Noi Moderati); l’opposizione 336 in tutto: 103 al Partito democratico, 80 al Movimento 5 Stelle, 54 al gruppo Misto, 34 ad Avs, 35 ad Azione), e nel conto è compreso anche l’emendamento del governo sull’estensione della Zes.

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