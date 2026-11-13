Manovra, Meloni: “Tagliamo le tasse a ricchi? Fino a 55mila euro è ceto medio da difendere”

(Adnkronos) – “L’opposizione dice che noi tagliamo le tasse ai ricchi perché nel 2027 abbiamo esteso l’aliquota Irpef al 33% fino ai redditi di 55mila euro”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel secondo dei suoi video sulla Manovra.

“La cosa deve far riflettere perché quelli che lo dicono sono gli stessi che sui ricchi propongono una patrimoniale. E allora ci dobbiamo capire: cosa si intende per ricco? Faccio un esempio: un reddito di 55mila euro è più o meno il reddito di un giovane medico appena assunto in ospedale, una persona che ha studiato più di dieci anni per fare il medico, fa turni di notte, nei festivi in corsia, salva la vita delle persone, porta a casa più o meno 3mila euro netti al mese. Per qualcuno è un ricco da spennare? Per noi è il ceto medio da difendere”.

“Dopodiché – aggiunge la premier nel video – voglio anche ricordare che questo intervento sul ceto medio è l’ultimo di una serie di interventi sull’Irpef che sono iniziati quattro anni fa. Prima abbiamo accorpato i primi due scaglioni, cioè abbiamo abbassato le tasse ai redditi medio-bassi, poi abbiamo ridotto dal 35 al 33% l’aliquota fra i 28 e i 50mila euro, e adesso facciamo un passo in più. Perché noi vogliamo premiare il merito, il lavoro, i sacrifici. La demagogia dell’uno vale uno la lasciamo ad altri”.

Nel post, poi, Meloni precisa: “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie. Lo spieghiamo con qualche numero: un lavoratore con un reddito di 30mila euro, grazie a quanto già fatto da questo governo con il taglio del cuneo fiscale e gli interventi sull’Irpef, ha ogni anno 1.300 euro netti in più in busta paga. Oggi continuiamo su questa strada, intervenendo specificamente in favore del ceto medio. Grazie a quanto già fatto negli anni passati e all’ultima modifica dell’Irpef prevista dalla legge di bilancio 2027, un lavoratore che guadagna 55mila euro o più avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro. E, oltre a quanto detto, per tutti si aggiungono molte altre misure che rafforzano il reddito effettivo: dalla detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività, al potenziamento dei congedi parentali, dall’aumento dell’Assegno unico al bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli che, dal 2027, vale da solo 1.200 euro l’anno”. “E mentre la sinistra continua a pensare alle patrimoniali, noi con la riforma dell’Irpef continuiamo ad abbassare le tasse, premiando lavoro, merito e sacrifici”, conclude la presidente del Consiglio.

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