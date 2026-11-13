Bancali usati e nuovi
Italia

Manovra, Margiotta (Confsal). “Bene incontro a Chigi, via i tagli sulla scuola”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il confronto a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sulla manovra “è andato molto bene, ci eravamo detti ottimisti che venisse recepita la proposta Confsal di spostare 1 miliardo e 200 milioni dall’intervento sull’Irpef, riguardante i redditi medio alti, in direzione dei redditi medio bassi con recupero di risorse che potevano anche eliminare i tagli sulla scuola. Oggi possiamo dire che i tagli sulla scuola non ci sono più”. Lo dichiara Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, al termine dell’incontro. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Castelnuovo di Porto

Nettuno, muore anziano colto da malore in spiaggia: inutili i tentativi di rianimazione

21 Agosto 2017

Famiglia nel bosco, Corte d’Appello L’Aquila rigetta ricorso genitori: “Rientro graduale bimbi”

13 Novembre 2026

Nettuno, solidarietà per la Ferramenta Brico di via Vittorio Veneto

1 Febbraio 2019

Mois G pubblica il suo nuovo singolo “Abisso”

22 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno