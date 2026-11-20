(Adnkronos) – “La prudenza è una responsabilità. Ma la prudenza, da sola, non è una strategia di sviluppo. Governare significa anche scegliere, individuare le priorità e concentrare le risorse sugli interventi capaci di produrre crescita”. È quanto afferma Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, intervenendo oggi a Milano, in occasione dell’Assemblea nazionale dell’associazione, in merito alla Legge di Bilancio 2027. In svolgimento fino al 21 novembre all’Hotel Enterprise, la due giorni riunisce oltre 200 manager da tutta Italia e rappresenta un’opportunità di lettura del contesto economico e geopolitico attuale dal punto di vista del mondo manageriale.

“La manovra – aggiunge – contiene interventi positivi, ma presenta ancora un insieme di misure frammentate, spesso temporanee, senza un disegno sufficientemente organico per rilanciare la crescita. Sul piano fiscale, valutiamo positivamente l’estensione, per il 2027, dell’aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, rispetto al precedente limite di 50.000 euro. È un segnale di attenzione al ceto medio, ma ancora parziale. Come Manageritalia, anche attraverso Cida, abbiamo sostenuto la necessità di un intervento più ampio, chiedendo di elevare almeno a 80mila euro il limite dello scaglione agevolato. Non chiediamo privilegi. Chiediamo che il ceto medio produttivo sia riconosciuto come una risorsa strategica per lo sviluppo del Paese, e non soltanto come una fonte di entrate fiscali. Secondo le elaborazioni di Itinerari Previdenziali, poco più del 27% dei contribuenti con redditi superiori a 35mila euro sostiene quasi il 77% del gettito Irpef”.

“Inoltre – precisa – mentre l’intervento sull’Irpef del lavoro dipendente resta limitato e temporaneo, la manovra amplia in modo permanente il regime fiscale forfettario per il lavoro autonomo. Non contestiamo il sostegno alle attività professionali e imprenditoriali, ma riteniamo che le politiche fiscali debbano evitare di accentuare le disparità di trattamento tra persone che lavorano, producono valore e contribuiscono alla crescita del Paese”.

Tra i temi al centro dell’intervento anche la perequazione delle pensioni medio-alte: “L’articolo 55 del disegno di legge – ricorda – prevede percentuali di rivalutazione ridotte, applicate all’intero trattamento anziché ai singoli scaglioni. È una scelta che contestiamo con fermezza: la pensione non è una concessione dello Stato, – commenta – ma il risultato di una storia lavorativa e contributiva, parte di un patto tra cittadini e istituzioni che deve fondarsi su certezza e affidabilità”.

“Per questo, insieme a Cida, chiediamo la soppressione dell’articolo 55 e il mantenimento del sistema ordinario per scaglioni. Non è una battaglia che riguarda soltanto chi è già in pensione, ma anche la credibilità del sistema previdenziale agli occhi dei più giovani. Un patto previdenziale continuamente modificato indebolisce la fiducia nel futuro. Rifiutiamo inoltre l’idea che la tutela degli anziani debba essere contrapposta alle opportunità dei giovani. Abbiamo bisogno di un patto intergenerazionale più forte, non di nuove divisioni”, prosegue.

Ballarè richiama infine il ruolo della rappresentanza e il lavoro svolto da Manageritalia e Cida nel confronto con le istituzioni. “La rappresentanza non si esaurisce nella presenza ai tavoli istituzionali, nelle audizioni o nella visibilità pubblica, pur importanti. C’è un lavoro meno visibile, ma altrettanto determinante, che richiede competenze, approfondimento e continuità. Inoltre, non basta sostenere che una norma debba essere modificata, bisogna anche saper indicare come farlo e creare le condizioni perché quella proposta possa essere concretamente discussa e accolta. Una rappresentanza frammentata indebolisce anche le ragioni più fondate. Una rappresentanza capace di convergere rafforza l’autorevolezza e l’attenzione delle istituzioni”.

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