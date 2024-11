“Manicomio” è il nuovo singolo di Krifa

Da venerdì 8 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “MANICOMIO”, il nuovo singolo di KRIFA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° novembre.

“Manicomio” è un brano che racconta di un amore tormentato, caratterizzato da un continuo tira e molla tra due persone. Un’esperienza comune anche nella vita reale, dove un amore malato può portare una delle due parti a diventare instabile e dipendente dall’altra. La paura e il desiderio si mescolano, creando un’attrazione irresistibile: il rischio diventa una calamita per l’essere umano. Si è consapevoli del pericolo di impazzire, di finire in un “manicomio”, ma questo non frena la voglia di assaporare l’ebbrezza del brivido. L’amore può formarti, ma anche distruggerti. Ti strazia, e a volte ti salva, continuando però a farti del male.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Le relazioni sono come le montagne russe, fanno paura, ma quando trovi il coraggio di salire senti di toccare il cielo. Quella sensazione di piacere, di stanchezza e di ebrezza va oltre qualsiasi barriera, ti fa sentire vivo. L’amore prende e toglie quello che non riesci a tenere. Ti devasta fisicamente e mentalmente, l’amore tossico per alcune persone può sembrare la via più semplice per farsi apprezzare, quando poi in realtà è l’unico per disintegrare la relazione. C’è una frase di MANICOMIO che dice: “Che vuoi se ti dico bay”, questo sta a significare che, quando ormai l’altra persona è nella fase di rassegnazione e sta per andare avanti con la sua vita, l’altra parte torna e ostacolare la vita all’altra persona.”

Biografia

Mattia Algieri, in arte Krifa, è un giovane artista di 19 anni proveniente da Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Da quasi tre anni studia canto, una passione che è diventata parte integrante della sua vita. La scrittura ha fatto il suo ingresso nella sua quotidianità all’età di 15 anni, e ha composto il suo primo brano a 16. Attualmente, si sta dedicando intensamente al suo progetto artistico, raggiungendo maggiore consapevolezza e sicurezza nelle sue creazioni, in collaborazione con i suoi produttori.

Per Krifa, la musica rappresenta un modo per “non pensare”, una forma di liberazione completa, il suo canale principale per esprimere emozioni. Sebbene di natura introversa, attraverso la musica riesce a mostrare un lato più estroverso, trasgressivo e accattivante di sé. Questo percorso artistico ha contribuito non solo alla sua crescita musicale, ma anche a quella personale.

Oggi, Krifa si dichiara soddisfatto del cammino intrapreso e si prepara a lanciare un progetto molto interessante nei prossimi mesi.

Instagram | TikTok