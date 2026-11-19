(Adnkronos) – “La questione infermieristica deve diventare una priorità dell’agenda politica e istituzionale, affrontando non soltanto gli aspetti economici e contrattuali, ma anche lo sviluppo della professione e l’innovazione dei modelli organizzativi”. È l’appello lanciato da Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), chiudendo alla Camera l’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica. Sul versante del riconoscimento operativo, la presidente ha parlato dell’emendamento sulla tracciabilità dell’attività infermieristica nei flussi informativi del Ssn, testo che ha superato la validazione tecnica dei Ministeri della Salute e dell’Economia. “La tracciabilità dell’attività infermieristica nei flussi informativi ufficiali del Servizio sanitario nazionale rappresenta il passaggio chiave per uscire dall’invisibilità. Una volta convertita in legge – ha aggiunto – la norma consentirà di misurare con precisione il contributo dell’assistenza infermieristica sugli esiti di salute dei cittadini e sulla qualità delle cure”.

Grande l’attenzione verso le nuove generazioni di infermieri. “Per trattenere i giovani talenti all’interno della sanità pubblica dobbiamo creare ambienti di lavoro attrattivi e dinamici – ha spiegato Mangiacavalli -. È prioritario eliminare i vincoli burocratici e le rigidità strutturali che ancora imprigionano il Servizio Sanitario Nazionale, permettendo agli infermieri di esprimere appieno il proprio potenziale professionale. Cominciando col dare risposte agli studenti che vorrebbero intraprendere la professione. Ci sono 3.774 giovani candidati risultati idonei negli atenei del Meridione che non hanno potuto accedere a causa della saturazione dei posti. Si tratta di un capitale professionale prezioso che il Paese non può permettersi di disperdere”.

La questione della libera professione “non è in antagonismo o in competizione con il Servizio sanitario nazionale – ha sottolineato Mangiacavalli – ma può svilupparsi in una collaborazione e in una sinergia istituzionale importante. I modelli organizzativi, se non vengono cambiati, non sono attrattivi per la professione infermieristica. Non è la professione a non essere attrattiva: quest’anno sono aumentati i numeri per l’accesso ai corsi di laurea, sia triennali sia magistrali. È il modo in cui viene esercitata e il contesto in cui si lavora che devono cambiare. I giovani hanno bisogno di flessibilità e di poter conciliare un progetto professionale con un progetto di vita, competenze, autonomia e responsabilità – ha concluso la presidente di Fnopi – La questione infermieristica riguarda la retribuzione, i contratti e i numeri, ma anche lo sviluppo della professione, la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e la costruzione di modelli organizzativi innovativi. Dobbiamo creare le condizioni affinché gli infermieri possano scegliere di lavorare nel Servizio sanitario nazionale e, soprattutto, di restare in Italia”.

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