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Mancini promuove gli azzurri: “Abbiamo difeso e attaccato da squadra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Abbiamo difeso e attaccato da squadra. Abbiamo fatto delle ottime cose. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo fatto delle cose ottime”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, al microfono della Rai, dopo il pareggio per 1-1 a Parigi contro la Francia nella terza giornata di Nations League.  

“Questa partita volevo che fosse un passo avanti nel nostro percorso e così è stato -aggiunge Mancini-. La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo sempre provato a giocare anche se non era semplice. Abbiamo anche sofferto ma siamo riusciti a fare gol e questo è molto buono”.  

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