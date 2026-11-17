(Adnkronos) – La delusione per l’uscita di scena dalla Nations League è ancora fresca, ma Roberto Mancini non ha intenzione di fermarsi a guardare indietro. Dopo il ko per 4-1 contro il Belgio, che ha sancito l’eliminazione dell’Italia già nella fase a gironi, il commissario tecnico ha scelto i social per mandare un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi: il progetto azzurro deve andare avanti, senza perdere fiducia nel lavoro svolto. “Forza ragazzi. Nonostante la delusione per l’eliminazione, la strada è giusta. Complimenti ai giovani. A marzo saremo più forti”. Parole che rappresentano un invito a voltare pagina e a trasformare la battuta d’arresto in un’occasione di crescita. La fiducia di Mancini resta intatta, nonostante un risultato che impedisce all’Italia di proseguire il cammino nella competizione.

Quella del 2026/27 è la seconda eliminazione azzurra nella fase a gironi della Nations League, dopo quella registrata nella prima edizione del torneo. Il terzo posto nel gruppo, alle spalle di Francia e Belgio, è arrivato con un bottino di 10 punti in sei incontri, contro i 13 punti dei ‘Bleus’ e i 12 dei ‘Diavoli Rossi’. Un epilogo che si inserisce in un percorso caratterizzato da risultati alterni. Il miglior piazzamento dell’Italia resta il terzo posto finale, raggiunto in due occasioni, entrambe sotto la guida dello stesso Mancini, nel 2020/21 e nel 2022/23. Diverso il cammino nell’edizione 2024/25, quando la Nazionale allenata da Luciano Spalletti si era arresa alla Germania nei quarti di finale.

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