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Manchester United-Roma, rigore e rissa sfiorata in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Caos a Old Trafford. Oggi, martedì 3 novembre, il Manchester United ha ospitato la Roma nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, in una partita segnata anche da episodi arbitrali e qualche momento di tensione. Succede tutto nel primo tempo, quando l’arbitro Gil Manzano assegna un calcio di rigore ai giallorossi per tocco di mano di Heaven, mentre poi deve intervenire per sedare una rissa tra Matias Soulé e Bruno Fernandes.  

Al 16′, sul punteggio di 1-0 per la squadra di Gasperini, l’autore del gol Soulé calcia dall’interno dell’area di rigore ma trova il braccio di Heaven, con l’arbitro spagnolo che indica immediatamente il dischetto. Le immagini mostrano l’intervento scomposto del giocatore del Manchester United, che interviene in scivolata con il braccio alto che finisce per impattare il pallone. 

Pochi minuti dopo scoppia il nervosismo in campo. Un giocatore della Roma rimane a terra e il Manchester United riparte, con Bruno Fernandes che viene fermato sulla fascia sinistra. Il capitano dei Red Devils viene preso a brutto muso proprio da Soulé, che lo spinge e lo strattona per la maglietta, mentre il portoghese cerca di difendersi. I compagni poi allontanano i due con l’arbitro che riporta la calma. 

 

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