Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Manchester United, esonerato Carrick: in pole Pochettino per sostituirlo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Manchester United ha deciso di cambiare guida tecnica ed ha esonerato Michael Carrick. Lo ha comunicato il club inglese. “Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto”, spiegano i Red Devils. Il 45enne tecnico inglese paga il negativo inizio di stagione dei Red Devils, diciottesimi in Premier League e in piena zona retrocessione con soli 8 punti conquistati in 10 partite. Per il suo successore il favorito è Mauricio Pochettino, attuale ct della Nazionale statunitense, che potrebbe liberarsi con il pagamento di una clausola rescissoria.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scoperti a Imola sei milioni di euro nascosti in paradisi fiscali

22 Giugno 2026
planking

Viterbo: distesi sulla strada a Castel Sant’Elia, il “planking” di tre minorenni

11 Novembre 2022

Menù light e tavolo riservato, nasce al ristorante ‘Costanza’ il programma del centrosinistra

17 Giugno 2026

‘End of silence’, brano di Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro

6 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno