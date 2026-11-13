Maltempo, esondazioni e frane per la tempesta atlantica: centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

(Adnkronos) – Esondazioni e frane per il maltempo scatenato dalla tempesta di origine atlantica ribattezzata Charles che fa sentire i suoi effetti anche oggi venerdì 13 novembre. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le criticità in diverse regioni italiane. In Liguria sono stati effettuati oltre 80 interventi per allagamenti e danni d’acqua, con il dispositivo di soccorso rafforzato da due moduli operativi inviati a La Spezia dai comandi di Genova e Savona. In Toscana, tra le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, sono stati portati a termine oltre 190 richieste di soccorso per ostacoli alla circolazione, prosciugamenti, frane e danni d’acqua. In Basilicata, il forte vento ha richiesto oltre 40 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e la rimozione di ostacoli alla viabilità stradale. Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’esondazione del fiume Metauro. Portati a termine 30 interventi tra allagamenti, frane e messa in sicurezza di infrastrutture minacciate dal’acqua. A Urbania una donna rimasta bloccata nella propria abitazione è stata soccorsa dalle squadre del Corpo nazionale.

Sono transitate senza particolari criticità le ondate di piena dei fiumi Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio. A comunicarlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso un aggiornamento pubblicato sui social. Resta alta, tuttavia, l’attenzione sull’Arno. Al momento, i livelli del fiume risultano ancora all’interno dei valori di riferimento, ma nelle prossime ore potrebbero registrarsi nuovi innalzamenti. A determinare la possibile crescita dei livelli sono le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime 48 ore e il conseguente transito delle ondate di piena dei corsi d’acqua affluenti. La situazione, secondo quanto riferito dal governatore, non presenta al momento particolari criticità per i fiumi interessati dalle precedenti piene. Il monitoraggio prosegue comunque lungo l’asta dell’Arno, alla luce degli effetti che le precipitazioni e gli apporti degli affluenti potrebbero produrre nelle prossime ore.

Circa venti persone sono rimaste isolate a causa di una frana caduta intorno a mezzanotte nell’entroterra di Genova. Nessuna persona è rimasta ferita, sul posto i vigili del fuoco con il gruppo mezzi speciali, Gos e la squadra di Bolzaneto. Un’altra frana, sempre la scorsa notte, è caduta a Carasco, in provincia di Genova, costringendo all’evacuazione di una palazzina in località San Quirico di Rivarola. Alcune persone sfollate che non sono riuscite a trovare riparo presso amici e familiari hanno passato la notte nella biblioteca civica.

A fare il punto sull’ondata di maltempo che sta interessando soprattutto lo spezzino è stato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. “Il primo bilancio dell’ondata di maltempo è al momento discretamente positivo: non risultano cittadini feriti né persone isolate. Alla Spezia, in via Volta, le ricerche dopo la frana hanno escluso il coinvolgimento di persone, mentre a Carasco, lungo la provinciale 33, il movimento franoso è costantemente monitorato. Anche ad Arcola, dove la piena del Magra aveva reso necessarie misure precauzionali per i residenti di Romito Magra e Ressora, la situazione è stata seguita senza particolari criticità. Le piene di Magra e Vara hanno infatti superato i primi livelli di guardia senza conseguenze rilevanti”.

“Si tratta comunque di un bilancio ancora parziale, perché l’allerta prosegue fino alle 14 di oggi e il monitoraggio dovrà continuare anche nelle prossime ore – prosegue l’assessore – Dopo oltre 300 millimetri di pioggia registrati in diverse stazioni del Centro-Levante, i terreni sono fortemente saturi e anche precipitazioni meno intense potrebbero provocare nuovi smottamenti e cedimenti. Dobbiamo inoltre prepararci a un nuovo passaggio perturbato atteso nella giornata di lunedì, soprattutto sul Levante, anche se non con le intensità delle precipitazioni di queste ultime due giornate. Per quanto riguarda l’eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale, ogni valutazione sarà fatta a conclusione dell’evento, tenendo conto anche di questa nuova perturbazione. Nel frattempo la Colonna mobile regionale resterà operativa sul territorio per supportare i Comuni e la popolazione”.

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