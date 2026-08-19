Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Malta, resta in carcere il 15enne italiano arrestato a maggio: udienza rinviata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Resta detenuto in un carcere minorile Flavio Santoiemma, il 15enne italiano arrestato dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio, a seguito di un procurato allarme presso il proprio istituto scolastico e accusato di numerosi reati. E’ quanto si apprende da fonti informate, secondo le quali all’udienza, che nei fatti è stata sospesa e rinviata al 26 agosto per ragioni procedurali, era presente oggi anche l’ambasciatrice a Malta, Valentina Setta. 

L’ambasciata italiana continua a seguire da vicino il caso, fornendo assistenza. Nel rispetto dell’autonomia della magistratura locale, la priorità resta garantire condizioni di detenzione adeguate al minore, tenendo conto della sua giovane età. 

Nella precedente udienza, che si era tenuta lo scorso 17 luglio, era stata respinta la richiesta di rilascio su cauzione del minore italiano. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Bce lascia i tassi invariati ma “l’inflazione tornerà a salire”

14 Dicembre 2023

Al via a Pesaro le riprese del nuovo film del regista e artista Paolo Consorti dal titolo “Havana Kyrie”

8 Gennaio 2018

Roma, controlli straordinari e verifiche alla Stazione Tiburtina

12 Luglio 2018

Al via programma di risanamento della rete fognaria di Ostia

27 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno