Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Malattie reumatologiche, Gemmato: “Diagnosi precoce e più equità per presa in carico pazienti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il nostro Servizio sanitario nazionale pubblico è in grado di garantire strumenti di cura efficaci per i circa 10 milioni di italiani affetti da malattie reumatologiche. La presa in carico, però, deve essere migliorata, proseguendo nell’opera di perequazione tra Nord e Sud, dove le Regioni registrano performance differenti. Le Case di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono contribuire alla diagnosi precoce, che significa cure migliori, sintomi meno gravi e maggiore sostenibilità del sistema sanitario”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, durante l’evento promosso da Apmarr Aps Ets all’Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute, a Roma. 

Gemmato ha ricordato anche l’inserimento della fibromialgia grave nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), con prestazioni a supporto della fase diagnostica, sottolineando che l’aggiornamento dei Lea era fermo da quasi dieci anni. 

Sul fronte delle spese sostenute direttamente dai pazienti reumatologici, stimate in media in 1.245 euro a persona, Gemmato ha evidenziato “la necessità di rafforzare il ruolo del Servizio sanitario nazionale e di orientare meglio i cittadini, contrastando duplicazioni degli esami” e inappropriatezza diagnostica: “Molte volte la spesa off-pocket è indotta e non canalizzata: sono spese magari sostenute impropriamente dal cittadino, quindi da parte del Ssn ci deve essere un orientamento, perché molte volte c’è duplicazione di indagini diagnostiche”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Domenica di sole e gran caldo sull’Italia, ancora bollini arancioni: le città più ‘bollenti’

6 Settembre 2026

Ucraina, attacco Russia su Odessa: danni a porto e museo

6 Novembre 2023

Arriva a Torino “Insieme per il futuro delle imprese”, roadshow Cdp-Confindustria

29 Gennaio 2026

Roma, al via i Microchip Days: quattro giorni di interventi gratuiti

7 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno