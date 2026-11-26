A Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Uniamo – Federazione italiana malattie rare ha presentato la campagna per la 20esima Giornata mondiale delle malattie rare, in programma il 28 febbraio 2027. A cento giorni dalla ricorrenza, la nuova iniziativa punta a spostare l’attenzione dalla sola dimensione sanitaria alla vita delle persone nella sua interezza. Accanto alla diagnosi, alle cure e alla ricerca, la campagna vuole promuovere pari opportunità nello studio, nel lavoro, nello sport, nelle relazioni e nel tempo libero. L’obiettivo è garantire alle persone con malattie rare una piena partecipazione alla vita sociale e rimuovere gli ostacoli che ne limitano l’autonomia. Come sottolineato dalla presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro, “la tutela della salute deve andare di pari passo con l’inclusione sociale”. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di diversi ministeri, tra cui Salute, Istruzione, Lavoro, Università e Cultura, insieme alle associazioni dei pazienti. Un confronto che punta a trasformare l’impegno delle istituzioni in azioni concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con malattie rare.