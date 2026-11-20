“I centri Tobia sono disegnati con un ambiente sereno e gestiti da un’equipe multiprofessionale e multidimensionale altamente formata. La prevenzione è fondamentale” soprattutto per chi ha una fragilità o una disabilità grave e gravissima, quando diventa difficile fare anche una semplice visita specialistica. Con questo progetto abbiamo creato una corsia idonea, snella e veloce che garantisce tutte le visite specialistiche e l’assistenza dovuta. I 26 centri Tobia nel Lazio sono tutti allineati e monitorati da una cabina di regia che presiedo, come assessore”. Così Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, intervenendo a Roma durante ‘La promessa per la ricerca sulla Sla’, la maratona live organizzata da Adnkronos insieme ad Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per accendere i riflettori su questa malattia rara e finanziare la ricerca attraverso musica, spettacolo e storie dal vivo.