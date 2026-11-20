“L’Italia ha sempre dato un grosso contributo alla ricerca perché ha rappresentato la base per la scoperta di alcune alterazioni genetiche. Questo valore, costruito nel tempo, si integra oggi all’interazione con i ricercatori americani, interessati a sviluppare terapie su specifiche mutazioni, piuttosto frequenti in alcune aree del nostro territorio. Fare squadra significa offrire ai pazienti l’opportunità di essere studiati in anticipo e, potenzialmente, accedere a una cura. L’Italia ha sempre investito su centri multidisciplinari, come i Centri clinici NeMo, capaci di raccogliere dataset fondamentali per sviluppare nuove terapie e approfondire le cause di una patologia così eterogenea”. Così Christian Lunetta, direttore del Dipartimento Riabilitazione neuromotoria Ics Maugeri, intervenendo a Roma durante ‘La promessa per la ricerca sulla Sla’, l’evento benefico targato Adnkronos e Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per raccogliere fondi a favore della ricerca su questa patologia rara.