Malattie rare, Rocca: “Rafforzare assistenza sul territorio e favorire continuità cure”

(Adnkronos) – “Rafforzare il collegamento tra centri specialistici e assistenza sul territorio, favorire la continuità delle cure e accompagnare il passaggio dell’età pediatrica a quella adulta sono obiettivi sui quali deve misurarsi la capacità del nostro servizio sanitario di essere vicino alle persone”. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, nel messaggio di saluto alla prima edizione di ‘RAREvolution – Una finestra sul futuro della malattie rare’, format di lavoro che mette in relazione l’innovazione e l’organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners. “La ricerca apre nuove possibilità e il compito delle istituzioni è creare le condizioni perché i suoi progressi possano tradursi in cure accessibili e in una migliore qualità della vita”, ha evidenziato il governatore.

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