Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Malattie rare, Rocca: “Rafforzare assistenza sul territorio e favorire continuità cure”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Rafforzare il collegamento tra centri specialistici e assistenza sul territorio, favorire la continuità delle cure e accompagnare il passaggio dell’età pediatrica a quella adulta sono obiettivi sui quali deve misurarsi la capacità del nostro servizio sanitario di essere vicino alle persone”. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, nel messaggio di saluto alla prima edizione di ‘RAREvolution – Una finestra sul futuro della malattie rare’, format di lavoro che mette in relazione l’innovazione e l’organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners. “La ricerca apre nuove possibilità e il compito delle istituzioni è creare le condizioni perché i suoi progressi possano tradursi in cure accessibili e in una migliore qualità della vita”, ha evidenziato il governatore. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Superenalotto, centrato il 5+1: vinti 590mila euro

21 Maggio 2026

Scuola, Cirfood: per 94% delle famiglie mensa è molto più di un momento di ristoro

9 Settembre 2026

Manchester City vince il mondiale per club, Fluminense ko 4-0

22 Dicembre 2023

Halloween al Bioparco, 27 e 28 weekend di festa per bambini e adulti

25 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno