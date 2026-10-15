Bancali usati e nuovi
Italia

Malattie rare, Aifa approva la rimborsabilità della prima terapia per il deficit di lipasi acida

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di sebelipase alfa per il trattamento del deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL-D). La terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine è indicata per pazienti di tutte le età ed è il primo trattamento disponibile nel Paese per questa malattia metabolica genetica ultra-rara e progressiva causata da un difetto dell’enzima che permette di metabolizzare colesterolo e trigliceridi. Questo mancato funzionamento porta all’accumulo di lipidi nel fegato e in altri organi e causare così diversi danni. Sebelipase alfa secondo gli esperti “rappresenta una terapia enzimatica salvavita in età neonatale e pediatrica”. Se ne è parlato nel corso dell’incontro con la stampa organizzato da Alexion, biofarmaceutica del gruppo AstraZeneca.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

TIBERIS: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) VERSO IL TERZO “FLOP” DEL LIDO DI PONTE MARCONI, I LAVORI SONO INIZIATI

27 Giugno 2020

Sociale, Tiso (Csic): “Povertà assoluta in Italia, fenomeno allarmante”

30 Settembre 2024

Velletri, Ilaria Neri: Terminati i lavori di manutenzione stradale in via Acquaviva e via Capitancelli

20 Aprile 2024

Ai, Factorial presenta il Business Facts Index 2026 a Milano: “Più Ai non significa meno lavoro”

9 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno