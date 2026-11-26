(Adnkronos) – “Le malattie infiammatorie croniche intestinali stanno registrando una transizione epidemiologica epocale. Basti pensare che, dai nostri ultimi studi, nella sola regione Veneto si registrano 29 mila pazienti con Mici con una tendenza in crescita. Le proiezioni su scala nazionale ci consentono di stimare oggi circa 300 mila pazienti in Italia e una prevalenza che si avvicina ormai ai 5 casi per 1.000 abitanti”. Lo ha dichiarato Edoardo Vincenzo Savarino, segretario generale di Ig-Ibd, in occasione dell’apertura del XVII congresso nazionale dell’Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease, in programma a Riccione dal 26 al 28 novembre. L’appuntamento riunisce clinici, ricercatori e professionisti sanitari impegnati nello studio e nella cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) e rappresenta uno dei principali momenti di confronto scientifico per la comunità gastroenterologica italiana.

Gli esperti – informa una nota – attribuiscono l’aumento del carico di malattia all’interazione tra fattori genetici ed esposizioni ambientali tipiche delle aree industrializzate (inquinamento, stili di vita, diffusione di cibi ultra-processati e contaminanti ambientali). Il carico sui centri di gastroenterologia italiani è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni, con un accumulo notevole di casi nelle fasce d’età adulte e anziane – entro il 2030 circa il 30% dei pazienti avrà più di 60 anni – rendendo urgenti strategie di pianificazione delle risorse e percorsi di prevenzione mirati sui fattori di rischio modificabili. “Questi numeri – ha proseguito Savarino – ci impongono di pianificare la risposta assistenziale dei prossimi decenni stimando un bacino di oltre 600 mila pazienti nel nostro Paese e una diffusione paragonabile a quella della celiachia. Di fronte a questo scenario, il congresso nazionale Ig-Ibd e il tema centrale di quest’anno, ‘The next clinical frontiers’, riflettono la nostra urgenza e la nostra ambizione: non solo governare l’innovazione scientifica, ma trasformarla tempestivamente in pratica clinica uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Oltre mille clinici, ricercatori e operatori sanitari e una faculty di oltre 130 esperti nazionali e internazionali si incontrano a Riccione per un’intensa tre giorni, aperta da cinque corsi precongressuali e articolata in decine di sessioni scientifiche, comunicazioni orali, lecture e simposi, che fotografano un campo in rapidissima evoluzione. Tra i temi caldi al centro dei lavori: terapie di prossima generazione e personalizzazione, Ia, nuove linee guida e consensus multidisciplinari, sicurezza e prevenzione.

Il panorama terapeutico – dettaglia la nota – si arricchisce di nuove molecole, target selettivi, terapie combinate e interventi mirati sul microbioma e sulla nutrizione. Una delle principali sfide cliniche affrontate al congresso è il corretto posizionamento delle diverse opzioni terapeutiche per garantire una medicina sempre più personalizzata. L’integrazione dell’intelligenza artificiale delle tecniche di diagnostica avanzata (dall’endoscopia ad alta definizione all’ecografia intestinale e transperineale, fino all’imaging cross-sectional con Tc e risonanza magnetica) rappresenta uno dei cambiamenti più dirompenti e promettenti per la gastroenterologia clinica. Gli algoritmi Ia e l’integrazione con i biomarcatori predittivi e le cartelle elettroniche consentono di anticipare il riconoscimento di complicanze e displasie, aprendo scenari inediti nella stratificazione precoce del rischio. Il Congresso offrirà anche un’occasione per discutere i limiti attuali di queste tecnologie, dalla validazione degli algoritmi alla loro reale applicabilità nella pratica clinica quotidiana.

E ancora: il congresso – si legge – presenta documenti scientifici di rilievo nazionale, tra cui le prime linee guida italiane sull’ecografia intestinale (strumento non invasivo sempre più centrale nel monitoraggio) e la prima Consensus congiunta Ig-Ibd – Sidemast(Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) dedicata alla gestione delle manifestazioni dermatologiche associate alle Mici. Sul fornte sicurezza e prevenzione, in fione “un approccio globale alle Mici non si limita al controllo dell’infiammazione intestinale, ma comprende anche la prevenzione delle complicanze e la sicurezza a lungo termine delle cure. Spazio a una sessione interattiva focalizzata sugli errori di gestione più comuni, dalla sorveglianza della displasia alle strategie vaccinali e di prevenzione delle infezioni nei pazienti immunosoppressi, puntando a superare l’inerzia terapeutica, ossia il ritardo nell’intensificazione o nella modifica di trattamenti non sufficientemente efficaci, per una gestione clinica proattiva ed efficiente”.

Migliorare la conoscenza delle Mici in Italia, produrre ricerca indipendente di eccellenza, mettere in rete i centri clinici, sviluppare un sistema nazionale di raccolta dei dati e sostenere progetti capaci di tradurre l’innovazione scientifica in cure sempre più efficaci, personalizzate e appropriate. Sono gli obiettivi di Fondazione Ig-Ibd Ets, che presenta oggi a Riccione le proprie attività e priorità strategiche in apertura del XVII congresso. “Abbiamo oggi possibilità terapeutiche impensabili fino a pochi anni fa. Ma l’innovazione, da sola, non basta. Abbiamo bisogno di dati italiani affidabili, ricerca indipendente e collaborazione tra i centri per trasformare il progresso scientifico in un beneficio concreto per i pazienti. La Fondazione vuole mettere a sistema queste energie e offrire alla ricerca italiana sulle MICI uno strumento stabile capace di guardare al futuro” ha dichiarato Sandro Ardizzone, presidente della Fondazione Ig-Ibd Ets. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, insieme al presidente Ardizzone, Edoardo Vincenzo Savarino, segretario generale Ig-Ibd, Maurizio Vecchi, vicepresidente della Fondazione Ig-Ibd Ets, Massimo Claudio Fantini, Past Secretary Ig-Ibd, ed Enrica Previtali, direttore esecutivo di Amici Italia.

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