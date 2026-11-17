La sindrome cardio-nefro-metabolica è una delle principali sfide per la sanità siciliana, tra l’aumento delle patologie croniche e la necessità di garantire percorsi di cura integrati. Se ne è parlato all’incontro “Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico”, che si è svolto a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer. Nel confronto tra istituzioni, direzioni sanitarie e professionisti sono sono state evidenziate le novità sui modelli di presa in carico dei pazienti, sull’integrazione tra ospedale e territorio e sulle opportunità offerte dalla riorganizzazione dell’assistenza prevista dal Dm 77. L’obiettivo è superare la frammentazione delle cure, rafforzare la collaborazione multidisciplinare e costruire una rete assistenziale più efficace, appropriata e sostenibile.