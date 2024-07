“Malakiia & The Days: Vita Bohémien” è il nuovo EP di Malakiia

Da venerdì 12 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Malakiia & The Days: VITA BOHÉMIEN” (LaPOP), il nuovo EP di Malakiia.

L’EP “Malakiia & The Days: VITA BOHÉMIEN” racconta l’evoluzione del progetto artistico di Malakiia & The Days, dove due sonorità si incontrano: le vibes R&B e Soul della cantautrice con quelle funky dei THE DAYS si abbracciano e danno vita ad una band. Si tratta di una raccolta di brani, già precedentemente pubblicati dall’artista e che ora prendono una nuova forma e una nuova luce in versione “reimagined”. Il titolo dell’EP si ispira ad una canzone già precedentemente pubblicata, che racconta della scoperta nella sua sessualità completa. In VITA BOHÉMIEN, Malakiia esprime la ricerca di un equilibrio tra arte, musica ed emozioni, elementi centrali nella sua vita. La realizzazione di questo nuovo lavoro l’ha completamente cambiata, grazie anche all’incontro con Riccardo Grieco, Daniele Alebbi e Lorenzo Checchinato, i musicisti che successivamente formeranno i The Days: il nome viene dall’immagine proiettata verso i semplici e comuni GIORNI.

Spiega l’artista a proposito dell’EP: “Vivo ogni giorno come una sorpresa. Ho voluto dare questo nome per rendere omaggio a tutti i giorni della nostra vita, sono inestimabili”.

Presalva ora Malakiia & The Days: VITA BOHÉMIEN: https://lapop.lnk.to/vitabohemien

TRACKLIST:

01 – INTRO

02 – VITA BOHÉMIEN

03 – OCCHI COME IL MARE

04 – LEI MI PIACE

05 – UN’ALTRA ME

06 – SOLE D’INVERNO

Biografia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, nasce in un piccolo paese in provincia di Avellino. Fin da piccola nutre passione per la musica, specialmente per il canto. Crescendo si avvicina sempre di più a quel mondo, qualcosa che probabilmente le avrebbe cambiato la vita. Inizia a cantare a 6 anni “e da allora non smisi più, anzi fu il motivo per continuare. Una canzone in particolare mi colpì, Light my fire dei Doors. Dal momento che ascoltai quella melodia me ne innamorai, pensai che dovevo la mia vita alla musica.”

All’età di 12 anni inizia a cantare in un coro in chiesa, per provare a immergersi già nella musica, e successivamente partecipa a provini per piccoli cantanti alle scuole di canto. Colpita dalla musica blues e R&B, sono questi i primi generi che inizia ad ascoltare e cantare. Successivamente si appassiona anche alla musica elettronica mixata con il soul, ed è lì che prende vita “Malakiia”.

Malakiia è una cantante, produttrice, arrangiatrice, chitarrista e trombettista. Il suo genere è molto vasto, spaziando dall’Indie al Contemporany R&B. Inizia ad esibirsi live con il suo set di loopstation e diventa una one woman Band. Attualmente è affiancata dalla sua band, con cui sta formando un nuovo progetto.

Il suo ultimo lavoro è “Komorebi”, una raccolta di 6 brani tutti in stile R&B, uscito a gennaio 2024 per LaPOP.

“Malakiia & The Days: VITA BOHÉMIEN” è il nuovo EP di Malakiia disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 12 luglio 2024.

Instagram | Facebook | YouTube | Linktree | Spotify