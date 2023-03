Malakiia: “Occhi come il mare” è il nuovo singolo feat. Freddo

Da venerdì 10 marzo 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “OCCHI COME IL MARE” (LaPOP), il nuovo singolo di MALAKIIA con il featuring di Freddo.

In “Occhi come il mare” ci sono due mondi che si uniscono: quello di Malakiia e di Freddo. Questo brano vuole dar luce alla speranza. La luce che vediamo dentro gli occhi delle persone, quella che forse potrà salvarci, o quella che probabilmente ci distruggerà; forse noi rimarremo inconsapevoli di cosa ci sta accadendo mentre guardiamo quella luce, siamo distratti, vorremmo che non finisse mai, ma contemporaneamente sappiamo che quella luce lì, ci fa bene quanto ci fa male. Probabilmente ce ne siamo innamorati, ma infondo lei è lì soltanto per riscaldarci, per farsi guardare, per far ammirare la sua bellezza.

«Occhi come il mare è la speranza che non muore mai, dentro ognuno di noi», con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Con “Occhi come il mare”, Malakiia ha optato per un visual video a cura di Vivo Rec Film. Nel video, i colori diventano con l’artista i protagonisti del visual, girato sulla terrazza di un palazzo completamente vuota e asettica: due teli e un outfit dedicato, i cui colori che riflettono accuratamente il mood del brano. In “Occhi come il mare”, il colore è l’arancione. Il visual è il secondo capitolo, dopo “Sole d’inverno”, di una trilogia a tre tinte, a cui hanno collaborato: Maicol Malizia (organizzazione, produzione, shooting); Adrian Scerbina (fotografia e montaggio); Erika Poltronieri (make-up).

Biografia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, è nata il 26 novembre 1996 in un piccolo paese in provincia di Avellino.

Fin dalla tenera età inizia a prendere le sue prime lezioni di canto, passione che porterà avanti col passare del tempo. A poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione elettronica e impara a suonare più strumenti. Questa combinazione permette all’artista di crescere sia a livello musicale che nella vita personale. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire, sceglie come meta l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Si stabilisce a Ferrara, dove inizia ad aprirsi verso nuove sperimentazioni e a scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone che finalmente al lato “elettronico” del panorama musicale italiano. “Malakiia è un mesh up di musica italiana R&B influenzata dal mondo Neo Soul ed elettronico, un nuovo genere che si sta creando nel mio mondo, non saprei descriverlo ma solo suonarlo” afferma l’artista. Da sempre è alla ricerca della perfezione, di un suo modo di essere, della sua musica, e di uno stile che rappresenti tutto quello che vive e crea giorno per giorno. Al momento sta lavorando all’uscita del suo primo EP ufficiale con LaPOP.

